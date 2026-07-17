TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki L.A.'nın yüksekten düştüğü öne sürüldü. Ancak doktorların şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada genç kadının eşi tarafından keserle saldırıya uğradığı belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli N.A. (30), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Yakınları tarafından ağır yaralı halde hastaneye getirilen L.A. için ilk etapta yüksekten düştüğü bilgisi verildi. Ancak genç kadının vücudundaki yaralanmaların düşmeyle tam olarak örtüşmediğini değerlendiren doktorlar, durumu şüpheli bularak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Evde kan izleri bulundu

İhbar üzerine harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.A.'nın yaşadığı Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak'taki eve gitti. Evde yapılan detaylı incelemede çeşitli noktalarda kan izlerine rastlanırken, araştırmalar derinleştirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada yatak altında üzerinde kan izleri bulunan bir keser ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda L.A.'nın yüksekten düşmediği, eşi N.A.'nın keserli saldırısı sonucu ağır yaralandığı tespit edildi.

Kaçtı, kısa sürede yakalandı

Saldırının ardından kaçtığı belirlenen şüpheli N.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavisi sürüyor

Ağır yaralanan L.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Doktorların dikkati sayesinde olayın gerçek yüzünün ortaya çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirdi.