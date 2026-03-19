Ramazan Bayramı arifesinde Antalya'da, sıcak ve bulutlu hava etkili oldu. Zaman zaman güneşin yüzünü gösterdiği kentte, hava sıcaklığı 23 dereceye kadar yükseldi. Bayram arifesi dolayısıyla kente gelen tatilcilerin yanı sıra kentte yaşayanlar da sıcak havayı fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelenlerin bir kısmı kumsalda oturup güzel havanın tadını çıkarırken, bazıları, sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girerek vakit geçirdi. Kimileri de sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; bayram boyunca kentte yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Kaynak: DHA