Ramazan Bayramı tatili boyunca alışveriş merkezleri tamamen kapanmayacak. Ancak bayramın ilk gününde birçok AVM’de mesainin sabah yerine öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Bu nedenle özellikle aile ziyareti sonrası dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların, gitmeden önce tercih ettikleri merkezin güncel saat bilgisini kontrol etmesi önem taşıyor.

İLK GÜN AÇILIŞ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Bayram dönemlerinde AVM’lerde en sık görülen uygulama, ilk gün açılışın normal düzene göre daha geç yapılması oluyor. Pek çok merkezde standart açılış saati sabah olsa da, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 12.00 veya 13.00 sonrası açılış uygulanabiliyor. Kapanış saatleri ise AVM yönetimine göre farklılık gösterebiliyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜN NORMAL DÜZEN BEKLENİYOR

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise AVM’lerin büyük bölümünde normal çalışma saatlerine yakın bir düzen öne çıkıyor. Yine de mağaza bazında farklı uygulamalar olabileceği için özellikle zincir mağazalar, sinema alanları, çocuk oyun bölümleri ve restoran katları için ayrı saat kontrolü yapılması faydalı olur.

ALANYA VE ANTALYA’DA DA AVM YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Bayram tatillerinde Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa hattında hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin AVM’lere ilgisi artabiliyor. Sıcak havadan kaçmak, yeme-içme alanlarında vakit geçirmek ya da çocuklarla kapalı alan tercih etmek isteyenler nedeniyle özellikle öğleden sonra yoğunluk oluşabiliyor. Bu yüzden yola çıkmadan önce AVM’nin resmi sosyal medya hesabı veya çağrı merkezi üzerinden saat bilgisini doğrulamak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

BAYRAMDA AVM AÇIK MI, KAPALI MI?

Özetle, Ramazan Bayramı’nda AVM’ler açık olacak. Ancak ilk gün birçok merkezde açılışın öğle saatlerine kayması bekleniyor. Net saatler AVM yönetimine göre değiştiği için tek bir uygulama varmış gibi hareket etmek yerine, gidilecek merkezin kendi duyurusuna bakmak gerekiyor.