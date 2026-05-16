Antalya'da yaz mevsimi öncesinde sağlık kuruluşlarına sivrisinek ısırığı şikayetiyle yapılan başvurularda belirgin bir artış yaşanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Tahsin Doğan, basit gibi görünen sinek ısırıklarının bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini açıkladı. Antalya genelinde gözlemlenen bu vaka artışı, benzer iklim özelliklerine sahip Alanya'da da halk sağlığı açısından yakından takip ediliyor.

ALERJİK BÜNYELER VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Dr. Tahsin Doğan'ın aktardığına göre, sinek ısırıkları bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığına bağlı olarak alerjik tepkimelere yol açabiliyor. Vücudun bu yabancı maddeye karşı verdiği savunma yanıtı; kızarıklık, kaşıntı ve şişlik şeklinde kendini gösteriyor. Ancak bu reaksiyonların şiddeti kişiden kişiye farklılık taşıyor. Özellikle çocuklarda ve alerjik yatkınlığı bulunan bireylerde büyük kabarcıklar, yaygın cilt döküntüleri ve uzun süren kaşıntı krizleri daha sık gözlemleniyor.

KAŞIMA DAVRANIŞI ENFEKSİYON YARATIYOR

Isırılan bölgeye müdahale şeklinin de büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Dr. Doğan, ısırık bölgesinin sürekli kaşınmasının cilt bütünlüğünü bozduğunu ve tahrişe yol açtığını vurguladı. Bu durumun bakterilerin yerleşmesine uygun zemin hazırlayarak ikincil enfeksiyon riskini artırdığını belirten uzman isim, bilhassa çocuklarda kaşımayı önleyici fiziki tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

KRONİK HASTALAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uzman açıklamasına göre, kalp yetmezliği, KOAH ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler bu süreçte daha büyük risk taşıyor. Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişilerde, sinek veya kene ısırıklarıyla taşınan enfeksiyonlar ağır tablolara, sıvı kaybına ve hatta hastaneye yatışa kadar gidebiliyor. Sağlık uzmanları, tedavi sürecine girmeden önce koruyucu önlemlerin alınmasının en güvenilir yol olduğunun altını çiziyor. Alanya ve çevresinde de yaz aylarında artan nem ve sıcaklıklarla birlikte, kişisel sinek kovucu kullanımı ve tarım alanlarındaki durgun su birikintilerinin engellenmesi gibi pratik tedbirlerin hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.