Kurban Bayramı yaklaşırken Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Antalya bölgesi genelindeki hastalar için yardım çalışmalarını hızlandırdı. "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, lösemili çocuklar ve yetişkin onkoloji hastalarından oluşan 180 aileye taze kırmızı et ulaştırıldı.

Yardımların bir kısmı vakumlu paketlerde taze et olarak ailelere teslim edilirken, diğer kısmı LÖSEV

Et Kart aracılığıyla sağlandı. Dağıtım etkinliği, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile eş zamanlı düzenlendi. Bu kapsamda bir araya gelen aileler ve çocuklar; palyaço gösterileri, müzik ve çeşitli oyunlarla moral buldu.

TEDAVİ SÜRECİNDE PROTEİNİN ÖNEMİ NE?

LÖSEV

Antalya İl Koordinatörü Özlem Uğurel'in yaptığı açıklamaya göre, kanser tedavisi gören hastaların protein ağırlıklı beslenmesi hayati bir zorunluluk taşıyor. Kemoterapi gibi ağır tedavilerin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Uğurel, kırmızı etin en güçlü protein kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Uğurel, hastaların direnç kazanması amacıyla bu yardımları düzenli hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Antalya merkez ve Alanya gibi çevre ilçelerde yaşayan hastaların da faydalandığı bu destek ağı, tamamen gönüllülerin katkılarıyla büyüyor. Kurban Bayramı öncesinde vekaleten kurban bağışı kampanyasının devam ettiğini hatırlatan yetkililer, adak ve kurban bağışlarının yıl boyunca hastalara can suyu olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, vakfın resmi kanalları üzerinden vekalet vererek bölgedeki onkoloji hastalarının beslenme ihtiyacına doğrudan katkı sunabiliyor.