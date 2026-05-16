Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, şehirler arası otobüs yolculuklarında büyük bir talep patlamasına yol açtı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram dönemi için planlanan ana sefer biletlerinin tamamı tükendi. Yoğun talebi karşılamak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın onayıyla ek sefer biletleri satışa sunuldu.

Ramazan Bayramı'nda okulların açık olması sebebiyle beklenen hareketliliğin yaşanmadığını hatırlatan Özcan, bu kez durumun farklı olduğunu aktardı. Geçtiğimiz bayram döneminde günlük 1.200 ile 1.300 civarında kalan sefer sayısının, Kurban Bayramı haftasında 1.800 seviyelerine ulaşması hedefleniyor. Bakanlık tarafından firmalara 15 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında ek sefer düzenleme izni verildiği bildirildi.

FİYAT ARTIŞI BAYRAM ZAMMI MI?

Vatandaşlar arasında sıkça dile getirilen bayram öncesi biletlere zam yapıldığı yönündeki şikayetlere de açıklık getirildi.

Başkanı Özcan, bilet fiyatlarındaki değişimin bayram fırsatçılığı olmadığını, Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan 3 aylık olağan tarife güncellemelerinden kaynaklandığını belirtti.

Sistemin işleyişine dair İstanbul-Ankara hattından örnek veren Özcan, tavan fiyatı 1.000 lira olan bir biletin, talebin düşük olduğu dönemlerde firmalar tarafından yüzde 30'a varan indirimlerle 700 liraya satılabildiğini ifade etti. Yoğunluk dönemlerinde fiyatın tavan fiyata çekilmesinin vatandaş tarafından zam olarak algılandığını, ancak yeni dönemde tavan fiyatlara resmi olarak yüzde 30 artış yapıldığını ve 1.000 liralık biletin 1.300 liraya çıktığını aktardı. Belirlenen tavan fiyatı aşan firmalara ağır cezalar uygulanıyor.

YOLCULAR BİLET ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bayram yoğunluğunu fırsat bilen korsan taşımacılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, biletlerin mutlaka otogarlarda hizmet veren belgeli firmalardan alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Kahvehane veya sokak aralarından kalkan, tek şoförle uzun yola çıkan minibüslerin ciddi kaza riski taşıdığı belirtiliyor. Güvenli bir seyahat için yolcuların bindikleri aracın T1 belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmesi ve emniyet birimlerinin otogar çıkışlarındaki SRC belgesi denetimlerini artırması büyük önem taşıyor.

ANADOLU YAKASI İÇİN YENİ OTOGAR TALEBİ

Sektörün altyapı sorunlarına da değinen Özcan, İstanbul Anadolu Yakası'nda büyük bir otogar eksikliği yaşandığını vurguladı. Esenler'de bulunan Büyük İstanbul Otogarı'ndaki ücretsiz servis sisteminin trafiği olumsuz etkilediğini savunan federasyon yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne yeni bir model önerisi sundu. Havalimanlarındaki HAVAİST sistemine benzer, ortak bir toplu taşıma modeline geçilmesinin ve yolcuların ilçelerdeki belirli merkezlerden toplanmasının planlandığı, ancak firmalar arası ortak bir karar alınamadığı için projenin henüz hayata geçirilemediği kaydedildi.