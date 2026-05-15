AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez ilçesinde düzenlenen Yeşiltepe Mahallesi Mahalle Danışma Meclisi toplantısında kentin ulaşım altyapısına yönelik yeni tarihleri paylaştı. Toplantıda, artan nüfus ve göç dalgasıyla yoğunlaşan Antalya trafiğini hafifletmek amacıyla planlanan 8 yeni kavşak projesindeki son durum değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kepez İlçe Başkanı Hasan Demir, mevcut yerel yönetimin hizmet politikalarını eleştirdi. Antalya'nın hizmet alma konusunda geride kaldığını savunan Demir, hem Büyükşehir hem de Kepez belediyelerinde yeniden iktidara gelmeyi hedeflediklerini aktardı. Etkinliğe ilçe teşkilat üyeleri, mahalle koordinatörleri ve muhtarlar da katılım sağladı.

YENİ KAVŞAKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şehrin hızla büyüdüğüne ve göç aldığına dikkat çeken Ali Çetin, 19 ilçede yoğun bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Kepez'in nüfusunun 50'yi aşkın ilden daha fazla olduğunu hatırlatan Çetin, trafik sorununa çözüm üretmek için sanayi bölgesindeki kavşağın ardından Uncalı ve Duraliler kavşaklarındaki inşaat süreçlerinin hızlandırıldığını belirtti. Çetin, Uncalı Kavşağı'nın ilk şeridinin haziran, ikinci şeridinin ise temmuz ayında trafiğe açılacağını duyurdu.

Duraliler Kavşağı'nın çok fonksiyonlu yapısına değinen Çetin, bu projenin sanayi ve Kepezüstü kavşaklarından beş kat daha büyük olacağını vurguladı. Ağustos ayında hizmete girmesi planlanan Duraliler Kavşağı ile batı aksındaki ulaşımın büyük ölçüde rahatlaması öngörülüyor. Ayrıca, kentin en eski sağlık tesislerinden biri olan Atatürk Devlet Hastanesi'nin de yeniden inşa edileceği bilgisi paylaşıldı.

YAZ SEZONUNDA TRAFİK NASIL ETKİLENECEK?

Uncalı ve Duraliler kavşaklarının haziran ile ağustos ayları arasında kademeli olarak açılması, özellikle turizm sezonunda zirve yapan şehir içi araç yoğunluğuna karşı kritik bir müdahale olarak öne çıkıyor. Bu takvim, yaz aylarında Antalya merkezinden çevre ilçelere seyahat eden sürücüler için alternatif ve kesintisiz güzergahlar oluşacağı anlamına geliyor.