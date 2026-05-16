Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT koordinasyonunda yürütülen ortak operasyonla, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bir casusluk şebekesi çökertildi. Dört ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, ağın yöneticisi olduğu belirlenen B.E. dahil yedi şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre, şüphelilerin sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu personeli hakkında topladıkları hassas verileri yabancı istihbarat servislerine ilettiği tespit edildi. Şebeke üyeleri, uzun soluklu bir çalışmayla fiziki, siber ve teknik takibe alındı. Bu süreçte örgütün haberleşme yöntemleri ile para transferi mekanizmaları bütünüyle kayıt altına alındı.

ŞEBEKE NASIL ÇÖKERTİLDİ?

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aktif katılım sağladığı çalışmalar neticesinde, şebekenin hücresel yapısı tamamen ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasında, ağın içinde yer alan iki şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu bildirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen yedi kişi, casusluk suçlamasıyla adalete teslim edildi.

MİT'İN İSTİHBARATA KARŞI KOYMA STRATEJİSİ NEDİR?

Güvenlik birimlerinin son dönemde artan operasyonları, yabancı servislerin Türkiye içindeki etki ajanlığı ve bilgi toplama faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Gerçekleştirilen bu operasyonla sadece ajanlık ağı çökertilmedi, aynı zamanda yabancı devletlerin Türkiye'deki stratejik hedefleri ve operasyonel yöntemleri de derinlemesine analiz edildi.

Uluslararası istihbarat ağlarına yönelik bu son müdahale, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurların kaynağında kurutulması açısından büyük önem taşıyor. Casusluk şebekesinin dış bağlantılarına yönelik adli sürecin titizlikle devam ettiği ifade ediliyor.