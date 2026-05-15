Hafta içi resmi işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar için Antalya genelinde 16-17

Mayıs tarihlerinde görev yapacak nöbetçi noterler belirlendi. Alanya, Manavgat, Serik, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen noterlikler, hafta sonu boyunca vatandaşların alım, satım ve tasdik işlemlerini gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde uygulanan nöbetçi noterlik sistemi kapsamında, belirlenen kurumlar sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunuyor. Aktarılan verilere göre, Antalya ve ilçelerinde toplam beş farklı noktada nöbetçi noterlik faaliyette olacak. Özellikle araç alım satımı ve acil vekaletname işlemleri için hafta sonu mesaisi büyük önem taşıyor.

ALANYA VE ÇEVRE İLÇELERDEKİ NÖBETÇİ NOTERLER HANGİLERİ?

Alanya'da ikamet eden vatandaşlar için hafta sonu mesaisini Alanya 2. Noterliği üstleniyor. Kadıpaşa Mahallesi, Hüseyin Okan Sokak No: 6 K: 2 D: 5-8 adresinde bulunan kurum, bölgedeki resmi işlem yoğunluğunu karşılayacak. Doğu ilçelerinden Manavgat'ta ise Milli Egemenlik Mahallesi Hastane Caddesi No: 69/A üzerinde yer alan Manavgat 3. Noterliği hizmet verecek. Serik ilçesinde işlemlerini halletmek isteyenler, Orta Mahallesi Atatürk Caddesi Mustafa Kaya İş Merkezi No:163/C PTT yanında bulunan Serik 2. Noterliği'ne başvurabilecek.

ANTALYA MERKEZDE HANGİ NOTERLER AÇIK OLACAK?

Antalya şehir merkezinde ise iki farklı noktada nöbetçi noterlik uygulaması yürütülüyor. Konyaaltı ilçesinde Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı No:111/A adresinde bulunan Antalya 29. Noterliği kapılarını açık tutacak. Muratpaşa ilçesinde ise Tarım Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 82/A adresinde yer alan Antalya 1. Noterliği hafta sonu boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

HAFTA SONU NOTER İŞLEMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Nöbetçi noterliklerde hafta içi yapılan standart işlemlerin tamamı gerçekleştirilebiliyor. Ancak, ödeme sistemlerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçmek için vatandaşların güvenli ödeme altyapılarını kullanmaları ve Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden randevu kontrolü sağlamaları tavsiye ediliyor. Alanya gibi ticari hareketliliğin ve ikinci el araç satışlarının yoğun olduğu bölgelerde, nöbetçi noter uygulaması yerel ekonominin kesintisiz işlemesine doğrudan katkı sağlıyor.