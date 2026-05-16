İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan doğal su kaynağı Varan Gölü'nden yasa dışı yollarla su çekildiği öne sürüldü. Bölgede sanayi tipi elektrik altyapısı kullanılarak kurulan ve yaklaşık üç kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen gizli bir boru hattının 2021 yılından bu yana aktif olduğu iddia ediliyor.

Göl çevresinde vakit geçiren vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıkan durum, ilgili kurumlara şikayet edildi. Edinilen bilgilere göre, suyun içinden karaya uzanan devasa borular ve elektrik tesisatı, suyu yüksek rakımlardaki sanayi tesislerine pompalamak için kullanılıyor.

SİSTEM NASIL FARK EDİLDİ?

Bölgede doğa yürüyüşü yaparken tesisatı fark eden Onur Özer'in aktardığına göre, suyun içinden çıkan kablo ve borular doğrudan yukarıdaki bir işletmeye uzanıyor. Sistemi adım adım takip ettiklerini belirten Özer, durumu BEDAŞ ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara bildirdiklerini ifade etti.

Hattın 2,5 ile 3 kilometre boyunca devam ettiğini vurgulayan Özer, standart bir elektrik akımının bu suyu yukarı pompalayamayacağını, sistemin sanayi elektriğiyle çalıştığını dile getirdi. Suların fabrikalara veya tankerlere satılarak haksız kazanç elde edildiğini savunan vatandaşlar, jandarma ve kaymakamlık ekiplerinin duruma müdahale etmesini bekliyor.

DOĞAL GÖLLERDE DENETİM KİMİN SORUMLULUĞUNDA?

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Varan Gölü'nün kendi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunmadığını bildirdi. Türkiye'deki su yönetim mevzuatına göre, içme suyu havzası statüsünde olmayan doğal göller ve yeraltı su kaynaklarının denetimi genellikle Devlet Su İşleri (DSİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde yürütülüyor. İSKİ'nin bu açıklaması, kaçak su kullanımı iddialarının soruşturulması ve sistemin kapatılması için gözleri doğrudan mülki idare amirliklerine ve çevre müdürlüklerine çeviriyor.