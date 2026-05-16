Geçtiğimiz gün hastaneye başvuran usta sanatçı Kadir İnanır, tıbbi değerlendirmelerin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre, ünlü oyuncunun zatürre (pnömoni) kaynaklı solunum sıkıntısı yaşadığı bildirildi.

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren sağlık yetkilileri, İnanır'ın yoğun bakım şartlarında gözetim altında tutulduğunu aktardı. Açıklamada, sanatçının entübe edilmediği ve tedavisinin non-invaziv solunum desteği ile sürdürüldüğü vurgulandı.

NON-İNVAZİV SOLUNUM DESTEĞİ NEDİR?

Tıbbi bir terim olan non-invaziv solunum desteği, hastanın solunum yoluna tüp yerleştirilmeden (entübasyon yapılmadan) özel bir maske aracılığıyla oksijen verilmesi işlemini ifade ediyor. Bu durum, hastanın kendi kendine nefes alabildiğini ancak dışarıdan basınçlı hava desteğine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Genel sağlık durumu yakından takip edilen Kadir İnanır'ın klinik tablosunda düne kıyasla kısmi bir iyileşme kaydedildi. Hastanenin yayımladığı rapora göre, usta oyuncu tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakım ünitesinde izlenmeye devam edecek.