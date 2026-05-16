Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Astana ve Türkistan şehirlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, temasları kapsamında imzalanan stratejik anlaşmaları değerlendirirken, milli muharip uçak KAAN projesi ve bölgesel krizler hakkında önemli mesajlar verdi.

Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan'ın aktardığına göre, iki ülke arasında muhtelif alanlarda 12 yeni belge ile birlikte "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortak Bildirisi" imza altına alındı. Kazakistan'ın 145 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bölgede faaliyet gösteren 5 bin 500 civarındaki Türk şirketinin yatırımlarının 6 milyar dolara, müteahhitlik projelerinin ise 30 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İki ülke arasındaki mevcut 10 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa vadede 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

TÜRKİSTAN BİLDİRİSİ VE KKTC'NİN KONUMU

Zirvenin ikinci ayağında dijitalleşme ve yapay zeka odaklı "Türkistan Bildirisi" kabul edildi. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da katılım sağlamasının Türk dünyasının bütünleşmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı. Türkiye, sonbaharda düzenlenecek 13. Zirve ile teşkilatın dönem başkanlığını devralmaya hazırlanıyor.

KAAN PROJESİNDE YENİ DÖNEM

Havacılık ve savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN projesiyle ilgili sürece işaret ederek, "Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD ve İran arasındaki gerilimlerin tetiklediği Körfez krizine ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan, bölgedeki krizleri doğuran ana etkenlerin üzerinde durarak diplomatik süreçlere işaret etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDEN ÖNEMLİ?

Türk Devletleri Teşkilatı, son yıllarda sadece kültürel bir platform olmaktan çıkarak enerji, lojistik ve ticaret alanlarında stratejik bir entegrasyon modeline dönüşüyor. Özellikle Hazar geçişli Orta Koridor hattının ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Kazak petrolünün taşınmasına yönelik mutabakatların devreye alınması, teşkilat üyesi ülkelerin küresel tedarik zincirindeki jeopolitik ağırlığını artırıyor. Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda Türkiye Petrolleri'nin bölgedeki gaz sahalarında üstlendiği yeni işletme rolleri, bu kurumsal bütünleşmenin ekonomik temelini oluşturuyor.