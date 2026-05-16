Kara Şimşek (Knight Rider) ve Sahil Güvenlik (Baywatch) dizileriyle dünya çapında üne kavuşan 73 yaşındaki ABD'li aktör David Hasselhoff, Los Angeles'taki bir fizik tedavi merkezinden çıkarken tekerlekli sandalyede objektiflere yansıdı. Aktarılan bilgilere göre, daha önce diz ve kalça protezi ameliyatı geçiren ünlü oyuncunun rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 45 yaşındaki eşi Hayley Roberts ile yürüteç yardımıyla yürürken görüntülenen Hasselhoff'un, bu kez tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyması dikkat çekti. Sağ dizinde bandaj bulunan ve ayakkabılarının arkasına basarak oturduğu gözlemlenen oyuncuya, aracına binerken eşi ve bir sağlık görevlisi yardım etti.

SAĞLIK SORUNLARI VE AMELİYAT SÜRECİ

Geçen yıl Meksika'nın Cancun eyaletindeki havaalanında da tekerlekli sandalyeyle görüntülenen aktör, dizindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını açıklamıştı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, aradan geçen bir yıllık sürede ilerleyen yaşının da etkisiyle beklenen hızlı iyileşme tam anlamıyla gerçekleşmedi. Hasselhoff'un yakın çevresinin, oyuncunun mevcut durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği iddia edildi.

TELEVİZYON TARİHİNE GEÇEN KARİYERİ

1.93 metrelik boyu ve atletik fiziğiyle 1980'li ve 1990'lı yılların en çok aranan isimlerinden biri olan Hasselhoff, oyunculuğa 1975-1982 yılları arasında The Young and The Restless (Yalan Rüzgarı) dizisiyle adım attı. 1982-1986 yılları arasında yayınlanan Kara Şimşek dizisindeki Michael Knight karakteriyle zirveye çıkan oyuncu, 1989-2000 yılları arasında Sahil Güvenlik dizisinde başrolü üstlendi. Bu dönemdeki popülaritesi, onu "televizyonda en çok izlenen erkek oyuncu" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıdı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen aktör, ilk evliliğini 1984-1989 yılları arasında Catherine Hickland ile yaptı. İki kızının annesi olan ve geçen yıl evinde ölü bulunan Pamela Bach ile 1989'dan 2006'ya kadar evli kalan Hasselhoff, 2018 yılından bu yana hayatını Hayley Roberts ile birleştirmiş durumda.