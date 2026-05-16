Antalya Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili öncesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz aylarını aratmayan görüntüler kaydedildi. Yerel kaynakların aktardığına göre, hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü kentte sahiller dolup taştı.

Yüzde 87 seviyelerine kadar çıkan nem oranıyla birlikte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahil bandında vakit geçirdi. Ziyaretçilerin bir kısmı denize girerek serinlerken, bir kısmı da güneşlenmeyi tercih etti.

SU SPORLARINA YOĞUN İLGİ

Sahil şeridinde sadece yüzme değil, çeşitli su sporları da öne çıktı. Özellikle kürek ve ayakta sörf (SUP) yapan sporseverler, deniz üzerinde renkli manzaralar oluşturdu. Tatil öncesi başlayan bu hareketliliğin gün boyunca kesintisiz devam ettiği bildirildi.

BÖLGE TURİZMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya merkezinde kaydedilen bu erken yaz tablosu, Alanya dahil olmak üzere tüm Akdeniz sahil şeridinde turizm sezonunun bu yıl erken ve hızlı başlayacağının sinyallerini veriyor. Yaklaşan bayram tatiliyle birlikte bölge genelindeki turistik tesislerde ve plajlarda benzer yoğunlukların yaşanması öngörülüyor.