Manavgat Belediyesi, turizm merkezi Side'de yeni bir sosyal donatı alanını hayata geçirdi. Deniz manzaralı konumuyla dikkat çeken Side Beach Cafe, misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların sona erdiği tesis, Side Mahallesi Özal Caddesi 608 Sokak üzerinde yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, ferah atmosferiyle öne çıkan mekanın hem Manavgatlıların hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yeni buluşma noktası olması hedefleniyor.

TESİS HANGİ İHTİYACA YANIT VERECEK?

Turistik bölgelerdeki kısıtlı kamusal alanlara alternatif oluşturan belediye tesisleri, vatandaşların deniz kenarında sosyal hayata katılımını kolaylaştırıyor. Yeni işletmenin de bu kapsamda Side'nin doğal güzelliklerini daha erişilebilir kılması bekleniyor.

Açılış için tüm detayların tamamlandığını aktaran Manavgat Belediyesi yetkilileri, "Biz hazırız, şimdi sıra sizde" mesajını paylaşarak bölge halkını ve tatilcileri yeni mekanı ziyaret etmeye davet etti.