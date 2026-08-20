Antalya Kent Konseyi toplantısında, kentin simgelerinden Nostalji Tramvayı'nın seferden kaldırılması tartışıldı. Toplantıya katılan ATSO

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, tramvayın kent kimliği için taşıdığı öneme dikkat çekerek karardan dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt'un ev sahipliğinde ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında kentin gündem maddeleri ele alındı. Aktarılan bilgilere göre, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle faaliyeti sonlandırılan tramvay hattı toplantının ana konularından biri oldu.

TRAMVAY NEDEN DURDURULMUŞTU?

Nostalji Tramvayı, elektrik aksamındaki eskime ve sefer sırasındaki titreşimlerin çevredeki tarihi yapılara zarar vermesi nedeniyle hizmetten çekilmişti. Totoş, bu sorunun hattı tamamen iptal etmek yerine teknik iyileştirmelerle çözülebileceğini ifade etti. Elektrik sisteminin yenilenmesi ve titreşim önleyici tedbirlerin alınmasıyla hattın güvenli hale getirilebileceği belirtildi.

ATSO SÜRECE NASIL DESTEK VERECEK?

Tramvayın yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kentin turizm hafızasının bir parçası olduğunu söyleyen Totoş, ATSO olarak üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduklarını açıkladı. Karardan acilen geri dönülmesi gerektiğini savunan Totoş, gerekli teknik ve ekonomik çalışmaların ortak akılla yürütülebileceğini dile getirdi.

TRAMVAYIN KENT HAFIZASINDAKİ YERİ NEDİR?

Kent estetiği ve tarihi mirasın korunması arasındaki denge, Antalya'nın turizm planlamasında kritik bir yer tutuyor. Tramvayın modern tekniklerle yenilenerek tekrar faaliyete geçmesi, hem tarihi dokuyu koruyacak hem de kentin sembolik değerlerinden birini yaşatmaya devam edecek. Bu adımın, Antalya'nın kültürel mirasını geleceğe taşıma hedefiyle uyumlu olduğu değerlendiriliyor.