Belediye meclis üyesi Çeliktürk, yaptığı yazılı açıklamayla 2006 yılından bu yana gençlik kollarından itibaren görev aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini bildirdi. Alınan kararın sıradan bir siyasi tercih olmadığını belirten Çeliktürk, süreci bir vicdan ve duruş meselesi olarak nitelendirdi.

Açıklamasında parti iradesine yönelik müdahaleleri eleştiren meclis üyesi, yargı kararlarıyla siyasetin masa başında şekillendirilmesine karşı çıktığını aktardı. Sandık iradesinin ve mazbatanın millete ait olduğunu vurgulayan Çeliktürk, hukukun siyasi hesaplar için kullanılmasına tepki gösterdi.

İSTİFA SONRASI HANGİ PARTİYE GEÇİŞ YAPTI?

Siyasi mücadelesine Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyuran Çeliktürk, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Açıklamada öne çıkan bir diğer ayrıntı ise, meclis üyesinin yeni partisinde de Özgür Özel'in liderliğinde yürümeye devam edeceğini belirtmesi oldu. Çeliktürk, makama veya koltuğa değil Cumhuriyet'e sadakati olduğunu, sadece mücadele adresini değiştirdiğini kaydetti.

MECLİS ÜYELİĞİ İSTİFALARI DENGELERİ NASIL ETKİLİYOR?

Yerel yönetim mevzuatına göre, siyasi partilerinden istifa eden meclis üyelerinin görevleri doğrudan düşmüyor. Seçilmiş temsilciler, görev süreleri dolana kadar meclis çalışmalarına bağımsız olarak veya katıldıkları yeni parti grubu altında devam edebiliyor. Bu tür siyasi geçişler, belediye meclislerindeki komisyon üyelikleri ve karar alma süreçlerindeki oy dağılımlarını matematiksel olarak yeniden şekillendiriyor.