Antalya'da 2024 yılında açılan çekişmeli boşanma davası karara bağlandı. DHA'nın aktardığına göre mahkeme, uyuşturucu kullandığı iddia edilen koca Ş.İ. ile hakaret edip evi dağınık bıraktığı öne sürülen kadın S.İ.'yi eşit kusurlu buldu. Karar kapsamında iki çocuğun velayeti anneye verilirken, tazminat talepleri reddedildi.

Davanın yargılama sürecinde taraflar birbirlerine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltti. Kadının avukatı Senar Furkan Başak, kocanın yasaklı madde kullandığına dair fotoğraf ve video delillerini dosyaya sunduklarını bildirdi. Buna karşılık erkek tarafı ise evin dağınık halini gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve tanık beyanları ışığında her iki tarafın da evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit derecede kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda anne S.İ. lehine aylık 2 bin lira yoksulluk nafakası, iki çocuğun her biri için ise 4'er bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

İSTİNAF SÜRECİ BAŞLADI

Avukat Senar Furkan Başak, müvekkilinin ev ekonomisine katkı sağlamak için el işi yaptığını ve iki çocuklu bir evin sürekli toplu kalmasının beklenemeyeceğini açıkladı. Kusur tespiti ve belirlenen nafaka miktarlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle karara itiraz ettiklerini duyurdu. Başak, maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini de istinaf mahkemesine taşıdıklarını aktardı.

EŞİT KUSUR KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI

Türk Medeni Kanunu kapsamındaki boşanma davalarında tarafların eşit kusurlu bulunması, tazminat haklarını doğrudan etkiliyor. Yargıtay içtihatlarına göre, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusur oranlarının eşit olması durumunda, her iki tarafın da maddi ve manevi tazminat talepleri mahkemelerce reddediliyor. Bu nedenle yerel mahkemelerin verdiği eşit kusur kararları, genellikle tazminat haklarını kaybetmek istemeyen taraflarca üst mahkemelere taşınıyor.