Türkiye’deki tatillerini tamamladıktan sonra Almanya’ya dönmek üzere yola çıkan gurbetçi bir aile, Kırklareli’ndeki Dereköy Sınır Kapısı’ndan geçerek Bulgaristan’ın Malko Tarnovo Gümrük Noktası’na ulaştı. Türk asıllı Almanya vatandaşı sürücünün kullandığı otomobil Bulgar gümrük görevlilerince kontrole alındı. Sürücü ile beraberindeki yolcular, beyan etmeleri gereken herhangi bir eşya bulunmadığını bildirdi. Ancak yapılan ayrıntılı kontrolde sürücünün kişisel çantasında ve kıyafetlerinin ceplerinde dört kutu içerisinde altın bilezik, yüzük, küpe, madalyon ve zincir bulundu.

603,55 GRAM ALTIN TAKIYA EL KONULDU

Bulunan ziynet eşyaları uzman incelemesine gönderildi. İnceleme sonucunda altın takıların toplam ağırlığının 603,55 gram, piyasa değerinin ise 88 bin 345,50 euro olduğu belirlendi. Beyan edilmediği belirtilen altın eşyalara el konulurken, olayla ilgili Burgas Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı. Bundan sonraki süreçte eşyanın niteliği, taşınma amacı ve gümrük mevzuatı bakımından hukuki durumunun yetkili makamlarca değerlendirilmesi bekleniyor.

BULGARİSTAN’A GİRİŞTE ALTIN İÇİN BEYAN KURALLARI VAR

Bulgaristan, Avrupa Birliği’nin dış sınırlarından birini oluşturduğu için Türkiye’den ülkeye giriş yapan yolcular gümrük denetimine tabi tutuluyor. Bulgaristan Gümrük İdaresi’nin yolculara yönelik resmi bilgilendirmesinde, ticari olmayan amaçlarla taşınan kıymetli maden ve ziynet eşyaları bakımından da belirli miktarların üzerinde beyan yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor. Buna göre altın veya platin alaşımlı takı ve aksesuarların toplam ağırlığının 60 gramı aşması halinde beyan gerekiyor. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ve platin ile madeni paralarda ise farklı miktar sınırları uygulanıyor.

“BEYAN EDECEK EŞYAM YOK” DEMEDEN ÖNCE KONTROL EDİLMELİ

Türkiye’den Bulgaristan’a kara yoluyla seyahat edenlerin, yanlarında yüksek miktarda nakit para, değerli maden, ziynet eşyası veya ticari nitelik taşıyabilecek ürün bulunması halinde sınır kapısına ulaşmadan önce güncel gümrük kurallarını kontrol etmeleri önem taşıyor. Bulgar makamlarının yayımladığı bilgilere göre beyana tabi kıymetli maden ve takıların bildirilmemesi ya da verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda söz konusu eşyalara gümrük makamlarınca el konulabiliyor ve ulusal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanabiliyor. Beyan yükümlülüğü bulunan yolcuların gümrük görevlilerine durumu açıkça bildirmesi ve gerekli form ve belgeler konusunda görevlilerden bilgi alması gerekiyor.

MALKO TARNOVO HATTINDA DAHA ÖNCE DE ALTIN YAKALANDI

Malko Tarnovo Gümrük Noktası’nda geçmiş yıllarda da benzer nitelikte olaylar Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Resmi kayıtlara göre 2022’de Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan bir otomobilde, sürücü ve beraberindeki kişinin kıyafetlerinde toplam 794 gram beyan edilmemiş altın takı bulunmuştu. 2023’te açıklanan başka bir olayda ise Malko Tarnovo’da kontrol edilen bir araçta 245 bin 255 euro nakit para ile 807,14 gram altın eşya tespit edilmiş, olay hakkında Burgas’taki savcılık makamlarının gözetiminde adli süreç başlatılmıştı. Bu örnekler, sınır noktasında değerli maden ve yüksek tutarlı varlıkların taşınmasına yönelik kontrollerin düzenli biçimde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN SINIRI AVRUPA’YA KARA YOLUNUN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN

Türkiye’den Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine kara yoluyla seyahat eden gurbetçilerin güzergâhında Bulgaristan önemli bir geçiş ülkesi konumunda bulunuyor. Kırklareli’nin Dereköy ilçesi üzerinden Bulgaristan’daki Malko Tarnovo’ya ulaşan güzergâh da iki ülke arasındaki kara sınırı geçişlerinden biri. Özellikle yaz tatili dönemlerinde Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve daha sonra dönüş yoluna çıkan yolcular açısından sınır kapılarındaki gümrük kuralları önem kazanıyor. Yolcunun nihai varış noktasının Almanya veya başka bir AB ülkesi olması, Türkiye’den Bulgaristan’a giriş sırasında uygulanan dış sınır gümrük denetimini ortadan kaldırmıyor.

KİŞİSEL TAKI İLE TİCARİ EŞYA AYRIMI ÖNEM TAŞIYOR

Gümrük uygulamalarında yalnızca eşyanın yolcunun üzerinde veya kişisel çantasında bulunması, tek başına onun her durumda beyan dışında kalacağı anlamına gelmiyor. Miktar, değer, eşyanın niteliği ve taşınma amacı değerlendirmede önem taşıyor. Bulgaristan Gümrük İdaresi ayrıca ticari amaçla taşınan kıymetli maden ve ziynet eşyalarının Avrupa Birliği Gümrük Kodu kapsamında değerlendirilerek ilgili gümrük rejimine göre beyan edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle yüksek miktarda altın veya çok sayıda ziynet eşyasıyla seyahat edenlerin yolculuk öncesinde resmi gümrük kaynaklarından bilgi edinmesi olası el koyma ve adli işlemlerin önüne geçmek açısından önem taşıyor.

EL KOYMA SONRASI RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Beyan edilmemiş değerli eşyanın tespit edildiği olaylarda gümrük görevlileri eşyanın miktarı, türü ve niteliğini kayıt altına alabiliyor; gerektiğinde uzman incelemesiyle değer ve özellik tespiti yapılabiliyor. İhlalin niteliğine göre idari işlem uygulanabileceği gibi olay adli makamlara da aktarılabiliyor. Malko Tarnovo’da daha önce açıklanan bazı yüksek miktarlı altın vakalarında da soruşturmanın gümrük soruşturma birimleri tarafından yürütüldüğü ve Burgas’taki savcılık makamlarının gözetiminde devam ettiği görülüyor. Son olayda da altınlara el konulmasının ardından Burgas Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatılması, hukuki değerlendirmenin yetkili makamların incelemesi sonucunda şekilleneceğini gösteriyor.