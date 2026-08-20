Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya, Kemer, Aksu, Serik ve Konyaaltı sahillerinde artış gösteren deniz kirliliğine dair resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan incelemeler sonucunda, kıyılarda biriken çöplerin ana kaynağının Adana ve Mersin'den sürüklenen atıklar olduğu duyuruldu.

Belediyenin paylaştığı verilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİB) tarafından hazırlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarında da bölgenin bir atık birikim alanı haline geldiği tespit edildi.

KİRLİLİĞİN SEBEBİ LEVANT AKINTISI

Kıyılarda yoğunlaşan yüzer atıkların, literatürde "Levant (Levantine) Akıntısı" olarak bilinen deniz hareketiyle taşındığı aktarıldı. Doğu Akdeniz kıyılarından başlayıp Antalya Körfezi boyunca batıya doğru ilerleyen bu akıntının, Adana ve Mersin açıklarındaki çöpleri doğrudan Alanya ve Kemer gibi sahil şeritlerine ulaştırdığı ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kendi sorumluluk sahalarında deniz süpürgeleri ve saha personeli aracılığıyla aralıksız temizlik çalışması yürüttüklerini bildirdi. Buna rağmen, kullanım kurallarına uyulmaması ve akıntının sürekli yeni atık taşıması nedeniyle kıyılarda zaman zaman atık birikimi yaşandığı kaydedildi.

BÖLGESEL ÇÖZÜM NEDEN ÖNEMLİ?

Turizm sezonunun en hareketli döneminde Alanya ve çevre ilçelerin sahillerine vuran bu atıklar, deniz turizmi dinamikleri açısından yakından takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında da vurgulandığı üzere, sadece yüzey temizliği yapmak kalıcı bir sonuç vermiyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz'deki kaynağında engellenmesi ve iller arası bölgesel tedbirlerin alınması, sahil şeridinin korunması için temel şart olarak öne çıkıyor.