Türkiye genelinde şehir yaşamının getirdiği stres faktörlerini inceleyen güncel bir araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Nüfus yoğunluğu, ulaşım süreleri, çevresel koşullar ve yaşam maliyetleri gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Antalya, Türkiye'nin en stresli beşinci şehri olarak kayıtlara geçti.

Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk sırasında İstanbul yer alıyor. Milyonlarca nüfusa sahip metropolü sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip ediyor. Antalya'nın ardından ise Adana altıncı, Gaziantep yedinci sırada bulunuyor. Sıralamayı belirleyen temel unsurlar arasında iş temposu, ekonomik koşullar ve sosyal yaşam dengesizliği öne çıkıyor.

ANTALYA'DA STRESİN KAYNAĞI NE?

Turizm başkenti Antalya'da özellikle yaz sezonunda katlanan nüfus, ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu ciddi oranda artırıyor. Araştırma verilerine göre, kentteki konut ve kira fiyatlarında yaşanan yükseliş de bölge halkı üzerindeki ekonomik baskıyı derinleştiriyor. Hızlı kentleşmenin getirdiği bu sorunlar, şehrin sadece tatil potansiyeliyle değil, günlük yaşam zorluklarıyla da yüzleştiğini gösteriyor.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya'nın Türkiye genelinde en stresli beşinci il olarak belirlenmesi, benzer sosyoekonomik dinamiklere sahip ilçelerde de yakından takip ediliyor. Özellikle turizm sezonunda nüfusu katlanan, kira artışları ve karayolu ulaşımındaki trafik yoğunluğu ile gündeme gelen Alanya'da bu tablonun muhtemel etkileri dikkat çekiyor. İl genelindeki hızlı nüfus artışının kent yaşamına getirdiği yük, bölgenin gelecekteki altyapı ve barınma planlamalarının önemini ortaya koyuyor.