Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı duyan öğrenciler için yurt başvurularını başlattığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı şehirlerden ve ilçelerden kente gelen üniversitelilere yönelik tesislerde yeni eğitim dönemi hazırlıkları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür ve Gülveren mahallelerindeki kız ve erkek öğrenci yurtları ile Akseki'deki yurt ve misafirhaneler yeni döneme hazır hale getirildi. İlk olarak 2021 yılında faaliyete geçen tesisler, öğrencilerin güvenli ve ekonomik bir barınma alternatifi bulmasına olanak tanıyor.

YURTLARDA HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Sosyal belediyecilik anlayışıyla işletilen yurtlarda öğrencilerin temel ihtiyaçları gözetiliyor. Tesislerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra ücretsiz internet, çamaşır, ütü, kütüphane ve etüt salonu gibi donatılar yer alıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Antalya merkezde veya Akseki'de eğitim görecek öğrenciler, yurt hizmetlerinden faydalanabilmek için işlemlerini dijital ortamda yürütecek. Ön kayıt başvuruları doğrudan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan "antalya.bel.tr" adresi üzerinden alınıyor. Uygun fiyat politikasıyla işletilen yurtların, barınma alternatifleri arayan öğrenciler tarafından bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.