Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 56 yaşındaki kadın dengesini kaybederek yola düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ölümü ilçede üzüntü yarattı.

Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet kasasından düşen kadın hayatını kaybetti. Kaza, Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ati Şimşek’in kullandığı kamyonetin kasa kısmında bulunan eşi Habibe Şimşek, araç seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düştü.

KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞTÜ

Çevrede yaşanan panik kısa sürdü ama acı haber hemen geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Habibe Şimşek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serik’te yaşanan bu olay, özellikle kırsal mahallelerde açık kasa araçlarda yolculuğun ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi. Antalya ve çevresinde benzer taşımalarda yaşanan ihmaller zaman zaman ağır sonuçlar doğuruyor. Bir anlık denge kaybı, gerisini getirmiyor.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Habibe Şimşek’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Bölgede yaşayanlar için bu tür haberler artık sadece bir asayiş başlığı değil. Özellikle tarım ve kırsal ulaşımın yoğun olduğu yerlerde, kamyonet kasasında yapılan yolculuklar hâlâ ciddi bir güvenlik sorunu olarak öne çıkıyor. Ve bazen, çok geç fark ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk bilgilere göre olayda başka bir aracın karıştığına dair resmi açıklama yapılmadı. Jandarma, düşmenin nasıl yaşandığını ve olaya ilişkin tüm detayları netleştirmek için soruşturma yürütüyor.