17 Mart Salı günü Antalya genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AEDAŞ’ın bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında özellikle Alanya’da uzun süreli elektrik kesintisi bekleniyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 17 Mart 2026 Salı günü Antalya’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde saatler sürebileceği bildirildi.

Programda özellikle Alanya elektrik kesintisi 17 Mart 2026 listesi dikkat çekiyor. İlçede bazı mahallelerde kesintinin yaklaşık 11 saate kadar sürebileceği belirtiliyor. Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Serik ve Gazipaşa gibi ilçelerde de gün içinde farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

ALANYA’DA 11 SAATE KADAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AEDAŞ’ın planına göre Antalya genelindeki şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında en uzun kesinti Alanya ilçesinde yaşanacak.

Beyreli, Fakırcalı, Gümüşkavak ve Mahmutlar mahallelerinde güvenlik ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi sabah 08.00’de başlayacak. Çalışmaların planlanan takvime göre 19.00’a kadar sürmesi bekleniyor.

İlçenin Toslak, Elikesik ve Konaklı bölgelerinde ise enerji kesintisinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacağı açıklandı. Bu kesintilerin hem konutları hem de bölgedeki işletmeleri etkileyebileceği belirtiliyor.

MURATPAŞA VE KEPEZ DE LİSTEDE

Antalya şehir merkezinde de planlı çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Muratpaşa Varlık Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis bölgesinde yapılacak yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00–16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kepez Duraliler Mahallesi sakinlerinin de aynı saat aralığında kesintiden etkilenmesi bekleniyor.

DÖŞEMEALTI, SERİK VE GAZİPAŞA’DA DA KESİNTİ VAR

Planlı bakım çalışmaları Antalya’nın diğer ilçelerinde de devam edecek.

Bahçeyaka ve Yeniköy mahallelerinin bazı sokaklarında mesai saatleri boyunca kesinti uygulanacak. Serik: Alacami, Deniztepesi ve Çandır mahallelerinde elektrik kesintisi 09.30–16.30 saatleri arasında olacak.

Alacami, Deniztepesi ve Çandır mahallelerinde elektrik kesintisi 09.30–16.30 saatleri arasında olacak. Gazipaşa: Şahinler Mahallesi çevresinde yapılacak çalışmaların 19.00'a kadar sürmesi planlanıyor.

Şahinler Mahallesi çevresinde yapılacak çalışmaların 19.00'a kadar sürmesi planlanıyor. Elmalı ve Finike: Akçay, Ahatlı ve Hasyurt bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kesinti uygulanacak.

AEDAŞ’TAN VATANDAŞLARA UYARI

Enerji dağıtım şirketi, planlı bakım çalışmalarının belirtilen saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriğin daha erken verilebileceğini açıkladı. Ancak vatandaşların elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Özellikle uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde vatandaşların telefon, bilgisayar ve benzeri cihazlarını önceden şarj etmeleri, iş planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.

Kısacası 17 Mart günü Antalya elektrik kesintisi listesi oldukça geniş. Özellikle Alanya’daki uzun süreli kesinti nedeniyle gün içinde plan yapan vatandaşların saatleri kontrol etmesinde fayda var.