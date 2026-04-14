Burdur Bucak'ta bisikletiyle gezerken bir otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy, sevk edildiği Antalya'daki hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Antalya ile Burdur arasındaki o yoğun hasta trafiğinde bu kez en acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Beş gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Kaza, Bucak ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kervan Caddesi üzerinde yaşandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz ya da yaşı küçük olduğu belirtilen Nihat U. idaresindeki otomobil, caddede bisikletiyle seyir halinde olan Kaan’a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük Kaan, olay yerine gelen ambulansla önce yerel bir hastaneye, ardından durumu kritik olduğu için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Aslında o gün hava çok da rüzgarlı değildi, çocuklar sokaklarda her zamanki gibi oyun oynuyordu. Trafik kazası sonrası hastane önünde bekleyen ailenin umutlu bekleyişi, sabah saatlerinde gelen kara haberle yerini büyük bir acıya bıraktı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaan'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINDA

Kazadan sonra serbest bırakılan sürücüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki sürücü Nihat U., küçük çocuğun vefat haberiyle birlikte savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. İlçede büyük üzüntü yaratan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Okul çağındaki bir çocuğun bu şekilde aramızdan ayrılması, bölgedeki bisiklet yolları ve trafik güvenliği konusunu da tekrar gündeme getirdi. Özellikle Kervan Caddesi gibi işlek yerlerde hız sınırına uyulmaması mahalle sakinlerini de tedirgin ediyordu.