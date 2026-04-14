Gaziantep FK'daki görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Burak Yılmaz'ın Türk futbolunu sarsan ifşaları sınırları aştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) içerisindeki yapılanmayı hedef alan zehir zemberek açıklamalar, Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın radarına takıldı. Sızan son kulis bilgilerine göre UEFA, şantaj ve tehdit boyutuna ulaşan bu vahim iddiaları son derece ciddiye alarak Türk futbolundaki kaotik durumu yakın markaja aldı ve resmi bir işlem başlatmak üzere düğmeye bastı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAMAZSIN" TEHDİDİ

TFF koridorlarında dönen karanlık iddiaları gündeme taşıyan Yılmaz'ın sözleri, yaklaşan uluslararası krizin fitilini ateşledi. Yılmaz'ın "Beni susturmaya çalışıyorlar, beni tehdit edemezsiniz" şeklindeki sert isyanı, sistemdeki çatlağı gözler önüne serdi. Federasyon içinden bazı yetkililerin kendisine mesleki kariyerini bitirme imasında bulunarak "Bir daha teknik direktörlük yapamazsın" dediklerini ifşa eden deneyimli spor adamı, "Ben tertemizim" diyerek kendisine kurulan baskı çemberine meydan okudu.

ALANYA'DA GÖZLER UEFA'NIN VERECEĞİ KARARDA

Türk futbolunun kaderini baştan yazabilecek bu uluslararası çaplı kriz ve UEFA'nın olası ağır yaptırımları, Alanya spor kamuoyunda da deprem etkisi yarattı. Bölgedeki profesyonel futbol yatırımlarını ve yeşil sahalardaki adalet arayışını doğrudan ilgilendiren bu şok gelişme, Alanya'daki spor kulüpleri ve taraftarlar tarafından nefesler tutularak izleniyor. UEFA'nın TFF ve MHK sistemine yönelik olası bir soruşturması durumunda, Türkiye liglerinin marka değerinin ve rekabet ortamının temelden sarsılacağı ifade ediliyor.