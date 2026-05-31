Antalya’da 31 Mayıs’ta çok sayıda ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacak. Elektrik dağıtım şirketinin açıklamasına göre kesintiler; bakım, yatırım, deplase, güvenlik ve TEİAŞ çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Kesintilerden Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerindeki bazı mahalle ve sokakların etkilenmesi bekleniyor. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı, tamamlanan bölgelere yeniden enerji verileceği belirtildi.

En uzun süreli kesintilerin yaşanacağı ilçelerden biri Alanya olacak. İlçede bazı bölgelerde TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin 05.30’da başlayıp 16.30’a kadar sürebileceği açıklandı. Ayrıca Alanya’nın farklı mahallelerinde yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacak.

Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Manavgat’ta da çok sayıda mahalle kesintiden etkilenecek. Manavgat’ta bazı bölgelerde kesintilerin 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi. Serik’te ise Belek Mahallesi’nin bazı sokaklarında güvenlik gerekçesiyle 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Yetkililer, kesinti yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük planlamalarını buna göre yapmaları, elektronik cihazlarını korumaları ve özellikle elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan kişilerin önceden tedbir almaları gerektiğini vurguladı.

Kesintilerin planlanan saatlerde tamamlanması hedeflenirken, hava koşulları veya teknik nedenlere bağlı olarak sürelerde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşların güncel mahalle ve sokak bilgileri için dağıtım şirketinin resmi kesinti sorgulama ekranlarını takip etmeleri önerildi.