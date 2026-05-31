Denizli’nin Sarayköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen otobüs kazası, çok sayıda aileyi yasa boğdu. Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde seyreden ve Antalya yönüne ilerleyen yolcu otobüsü, saat 01.40 sıralarında Tırkaz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otobüste büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından yapılan ilk incelemede 1’i bebek olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Alanya'dan H. A., Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ortaya çıkan detaylardan biri de baba Civan Şen’in son anları oldu. Edinilen bilgilere göre Şen’in, çarpışma sırasında 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen’i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ve kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili inceleme başlatıldı. Olay yeri ekipleri gece boyunca bölgede çalışma yürüttü. Kazaya ilişkin teknik raporun hazırlanmasının ardından otobüsün hız durumu ve diğer detaylar netlik kazanacak.