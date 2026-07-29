Antalya genelinde etkili olan sıcak, kuru hava ve şiddetli rüzgar, son iki günde 12 farklı noktada orman ve arazi yangınına yol açtı. Alanya, Kaş, Demre, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde peş peşe başlayan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, alevlerin hızla yayılması üzerine güvenlik amacıyla Kemer-Kumluca karayolu trafiğe kapatıldı.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini doğrudan tehdit eden alevleri kontrol altına alabilmek için bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri durdurmak için başlattığı havadan ve karadan operasyon kesintisiz sürüyor.

ALANYA VE ÇEVRE İLÇELERDE SON DURUM NE?

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yoğun çabasıyla birçok noktadaki tehlike bertaraf edildi. Alanya'ya bağlı Karapınar ve Yeşilöz mahallelerindeki yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Demre Hoyran, Kumluca Ortaköy ve Erentepe, Korkuteli Ardıçdağı ile Manavgat Gençler mahallelerindeki alevler de başarıyla kontrol altına alındı. Gazipaşa Karalar Mahallesi'nde çıkan yangına İHH Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle helikopter, arazöz ve tankerlerle müdahale edilerek soğutma çalışmalarına geçildi. Kaş Kalkan Üzümlü'deki alevlerle mücadele ise aktif olarak devam ediyor.

BÖLGESEL ULAŞIM VE GÜVENLİK RİSKLERİ NELER?

Akdeniz havzasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuru rüzgar, ormanlık alanlardaki risk seviyesini en üst düzeye çıkarmış durumda. Kemer-Kumluca karayolunun ulaşıma kapanması, Antalya'nın batı ilçeleriyle olan lojistik ve günlük seyahat bağlantısını geçici olarak kesintiye uğrattı. Uzmanlar, Alanya'dan Kaş'a kadar uzanan sahil şeridinde ve iç kesimlerde vatandaşların en ufak bir kıvılcıma karşı azami dikkat göstermesi gerektiğini, rüzgarın etkisiyle alevlerin saniyeler içinde yerleşim yerlerini tehdit edebilecek boyuta ulaşabileceğini belirtiyor.