Meteorolojik verilere göre, 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerini kapsayan hafta sonu boyunca Antalya genelinde yazdan kalma günler yaşanacak. Açıklanan tahminler doğrultusunda kent genelinde geniş çaplı bir yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçecek iki günde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Cumartesi günü Antalya il merkezinde güne çok bulutlu başlanması, ilerleyen saatlerde ise güneşin etkisini göstermesi öngörülüyor. Kent merkezinde termometrelerin 26 dereceye kadar yükseleceği aktarıldı. Nem oranının orta seviyelerde kalması sayesinde bunaltıcı bir hava oluşmayacağı tahmin ediliyor. Aksu, Kaş, Kumluca ve Serik gibi ilçelerde ise sıcaklıkların 28 dereceye yaklaşması bekleniyor. Sadece Elmalı ve Korkuteli gibi yüksek kesimlerde kısa süreli lokal sağanak geçişleri ihtimali bulunuyor.

PAZAR GÜNÜ KIYILARDA SICAKLIK ARTACAK

Haftanın son günü olan 10 Mayıs Pazar tarihinde ise Antalya genelinde parçalı bulutlu ve dengeli bir gökyüzü hakim olacak. İl merkezinde sıcaklık 25 derece civarında seyrederken, Kaş, Finike, Demre ve Kumluca hattında 27 ile 29 derece bandında değerler ölçülecek. İç kesimlerde gece saatlerindeki serin havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

ALANYA İÇİN HAFTA SONU BEKLENTİSİ

Antalya'nın doğu kıyısındaki Serik ve Aksu'da beklenen yüksek sıcaklıkların, Alanya kıyılarında da benzer bir yaz havası yaratması muhtemel görünüyor. Hafta sonu planı yapan bölge halkı ve turistler için deniz kenarı ile açık hava etkinliklerinin oldukça elverişli geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geleceğini hatırlatarak, uzun süre dışarıda kalacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.