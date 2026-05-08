Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki üreticileri kapsayan yeni tarımsal destekleme ödemelerinin detaylarını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, toplam 5 milyar 487 milyon 118 bin liralık kaynak bugün çiftçilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Ödemeler, saat 18.00 itibarıyla üreticilerin kullanımına sunulacak.

DESTEK PAKETİNDE HANGİ KALEMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Destek paketinin en büyük kısmını küçükbaş hayvancılık oluşturuyor. Bu kapsamda kuzu ve oğlak yetiştiricilerine 5 milyar 121 milyon 978 bin 870 lira ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca hayvan hastalıkları tazminatı için 201 milyon 261 bin 160 lira ayrıldığı bildirildi. Kimlik veya vergi numarasının son hanesi 2, 4, 6 ve 8 olan üreticiler bu destekten bugün faydalanmaya başlayacak.

ALANYA ÜRETİCİSİ BU DESTEKLERDEN NASIL ETKİLENECEK?

Torosların yüksek kesimlerinde hayvancılık faaliyetlerini sürdüren Alanyalı üreticilerin de yakından takip ettiği pakette, kırsal kalkınma yatırımları da yer alıyor. Kırsal kalkınma yatırımı desteği olarak 84 milyon 692 bin 350 lira tahsis edilirken, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 79 milyon 185 bin 620 lira hesaplara yatırılacak.

Üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini aktaran Bakan Yumaklı, geleneksel tarım kültürünü koruyan üreticilerin kırsaldaki yaşamı güçlendirdiğini ifade etti. Yetkililer, söz konusu fonların tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.