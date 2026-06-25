ALANYA Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Erhan Yılmaz, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek veda etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Alanya'da yürütülen adalet hizmetleri, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve görev süresi boyunca gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Görev süresi boyunca Alanya'da adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan Erhan Yılmaz, yeni görevine başlamadan önce gerçekleştirdiği veda ziyaretinde Kaymakam Öztürk ile bir süre görüştü. Ziyarette, Alanya'da kamu kurumları arasında kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, ilçede yürütülen ortak çalışmalar da ele alındı.

Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, Erhan Yılmaz'ın görev yaptığı süre boyunca yargı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Yılmaz'ın görev anlayışı, kurumlar arası uyumu ve kamu hizmetine yaklaşımıyla örnek bir yönetici olduğunu ifade eden Kaymakam Öztürk, Alanya'ya kazandırdığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarını sundu.

Kaymakam Öztürk, Erhan Yılmaz'ın Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını belirterek, yeni görev yerinde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Erhan Yılmaz ise Alanya'da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, görev süresi boyunca kendisine destek veren Kaymakam Şakir Öner Öztürk başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Alanya'dan güzel dostluklar ve unutulmaz anılarla ayrıldığını dile getiren Yılmaz, ilçeyle bağlarının her zaman devam edeceğini söyledi.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)