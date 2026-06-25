Alanya'da bulunan Galip Dere Plajı'nda denizde fenalaşan erkek nedeniyle ekipler alarma geçti. Edinilen ilk bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında, eski belediye binasının alt kısmındaki sahilde meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan şahıs için hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sahilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

KALP MASAJI YAPILDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre sağlık ekipleri, denizden çıkarılan erkeğe uzun süre kalp masajı (CPR) uyguladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hasta ambulansla hastaneye sevk edildi.

Şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.