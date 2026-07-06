Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, kent genelinde su ücretleri güncellendi. Enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenen yeni tarifeler, Alanya dahil Antalya'nın tüm ilçelerinde yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte mesken abonelerinin en yoğun kullandığı 1 ila 20 metreküp aralığındaki suyun birim fiyatı 34 TL olarak uygulanacak.

Yeni su tarifesi

ASAT'ın açıkladığı güncel tarifeye göre konut aboneleri için uygulanacak su ücretleri şu şekilde belirlendi:

1-20 metreküp: 34,00 TL

34,00 TL 21-40 metreküp: 83,76 TL

83,76 TL 40 metreküp üzeri: 119,66 TL

119,66 TL İnsani Su Hakkı (1-5 metreküp): 16,64 TL

Tüketim miktarı arttıkça uygulanacak birim fiyat da kademeli olarak yükselecek.

Kırsal mahallelerde indirim sona erdi

6360 sayılı Kanun kapsamında köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde uzun süredir uygulanan indirimli su tarifesi de sona erdi. Daha önce geçici olarak sürdürülen uygulama, 31 Aralık 2025 itibarıyla kaldırıldı.

Bu değişiklikle birlikte kırsal mahallelerde yaşayan aboneler de ilçe merkezlerinde uygulanan tarifeler üzerinden su ücreti ödemeye başladı.

Sosyal destek indirimleri sürüyor

ASAT, bazı özel gruplara yönelik indirim uygulamalarının ise devam ettiğini duyurdu. Buna göre şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve ilgili şartları taşıyan amatör sporcular mevcut sosyal destek kapsamında indirimli tarifeden yararlanmayı sürdürecek.

Yeni su tarifesi Alanya dahil Antalya genelindeki tüm aboneler için geçerli olacak.