İstanbul'da 19 Mart tarihinde Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı soruşturmasında savcılık kararını verdi. Olay esnasında aynı araçta bulunan ve yara almayan rap sanatçısı Vahap Canbay'ın, saldırının asıl hedefinin kendisi olduğu yönündeki iddiası üzerine yürütülen inceleme tamamlandı.

Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin aktardığına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili kamera kayıtlarını, bilirkişi raporlarını ve tanık beyanlarını detaylı şekilde inceledi. Canbay dilekçesinde, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu ve Metin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu toplam 10 şüpheliden şikayetçi olmuştu. Ünlü rapçi, kurşunun yanındaki arkadaşına isabet ettiğini belirterek eylemin kendisine yönelik bir suikast girişimi olduğunu öne sürmüştü.

HEDEF DOĞRUDAN MAKTULDÜ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eyleminin araç içindeki maktul Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı saptandı. Vahap Canbay'a yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasını destekleyecek herhangi bir somut delil bulunamadığı bildirildi.

TAKİPSİZLİK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Başsavcılık; kasten öldürme, suç delillerini gizleme, suçluyu kayırma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlamalarla incelenen 10 şüpheli hakkında, yalnızca Canbay'ın iddiaları yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Hukuki bağlamda verilen bu takipsizlik kararı, cinayet dosyasının kapanmadığını ancak Canbay'ın şahsi mağduriyet iddiasının yargılamada bir karşılık bulmadığını gösteriyor.