Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Kale bölgesindeki Çarşı Mahallesi'nde yaşanan uzun süreli su kesintileri, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Şenli Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir musluklarından su akmadığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, sorunu defalarca Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Hizmet Müdürlüğü'ne bildirdiklerini ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmediğini öne sürdü. Yaz aylarında artan su ihtiyacının kesintiler nedeniyle karşılanamadığını ifade eden vatandaşlar, mağduriyetlerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Evlerinde su deposu bulunanların bile artık depolarının yetersiz kaldığını belirten bölge halkı, deposu olmayan vatandaşların ise tamamen susuz kaldığını dile getirdi. Mahalle sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çektiklerini ifade ederek, "2026 yılında hâlâ su sıkıntısı yaşıyoruz. En temel ihtiyacımıza bile ulaşamıyoruz." sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan kesintilerin Alanya'nın tanıtımına da zarar verdiğini savunan vatandaşlar, tarihi Kale bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Mahalle halkı, su kesintilerinin nedeninin kamuoyuyla paylaşılmasını ve sorunun kalıcı şekilde giderilmesini isterken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ASAT yetkililerinden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.