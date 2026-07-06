Antalya'da geçen hafta 45 dereceye kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklar, yerini sağanak yağışa ve ani serinlemeye bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından kentin yüksek kesimlerinde ani su baskınları meydana geldi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı habere göre, Elmalı, Korkuteli ve Kaş ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Elmalı'nın Geçmen Mahallesi'nde yollar taşkın sularıyla dolarken, bölge halkı traktör kepçeleriyle suyun yönünü değiştirmek ve seli engellemek için kendi imkanlarıyla çalışma yürüttü.

TEMMUZ AYINDA 12 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Kentteki meteorolojik istasyonlardan alınan verilere göre, gün içinde en düşük sıcaklık Elmalı ilçesindeki orman sahasında 12 derece olarak kaydedildi. Aynı gün en yüksek sıcaklık ise 37 dereceyle Manavgat ilçesinde ölçüldü. İl genelinde aynı gün içinde oluşan 25 derecelik uçurum, yaşanan ani hava değişiminin boyutunu net bir şekilde ortaya koydu.

BÖLGESEL HAVA DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Akdeniz havzasında temmuz ayının ortasında aynı il sınırları içinde bu denli yüksek bir sıcaklık makasının görülmesi, dikkat çekici bir meteorolojik dalgalanma olarak değerlendiriliyor. Ani sıcaklık düşüşlerinin tetiklediği yerel kuvvetli sağanak, yıldırım ve dolu riskinin iç kesimlerde bir süre daha etkili olabileceği öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları olası sel, taşkın ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.