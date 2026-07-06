Alanya'da alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi tabancayla yaralanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

5 milyon TL'lik alacak iddiası

Edinilen bilgilere göre H.K. (42), S.K.'dan yaklaşık 5 milyon TL alacağı olduğunu öne sürerek borçlusunun iş yerinin önüne gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre bu sırada S.K. ile yanında çalışan H.T., H.K.'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında H.K., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla bir el ateş etti.

Bir kişi yaralandı

Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği H.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı H.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olay yerine kısa sürede ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, silahı kullandığı belirlenen H.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen B.K. de polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.K. tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan H.K. ise "Silahla Kasten Yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.