Adana, 6 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, Saimbeyli başta olmak üzere çevredeki bazı ilçe ve mahallelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Depremin ardından ilgili kurumlar bölgede incelemelere başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca AFAD ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerektiğini hatırlatırken, gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

Türkiye deprem gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de, özellikle küçük ve orta büyüklükteki depremler sık sık meydana geliyor. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların ardından vatandaşların panik yapmadan resmi açıklamaları takip etmeleri ve deprem hazırlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor. Depremle ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyu resmi kaynaklar aracılığıyla bilgilendirilecek.