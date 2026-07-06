HSK'nın son adli ve idari yargı kararnamesi kapsamında Alanya'ya atanan Başsavcı Abdullah Sert, ilk mesaisine Alanya Adliyesi'nde başladı. Görev yaptığı Bingöl'de düzenlenen veda programıyla meslektaşlarından ayrılan Sert, yeni görev yeri Alanya'da çalışmalarına resmen başladı.

Ali Öztürk Çanakkale'ye atandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Dr. Ali Öztürk ise aynı kararname kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Geçtiğimiz hafta Alanya Adliyesi'ndeki mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Öztürk, yeni görev yerine gitmek üzere kurumla ilişiğini kesti.

Devir teslim süreci tamamlandı

Başsavcı Abdullah Sert'in göreve başlamasıyla birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev değişimi resmen tamamlanırken, yeni dönemde adliyedeki idari ve adli çalışmalar Sert'in koordinasyonunda sürdürülecek. HSK kararnamesiyle gerçekleşen atama, Alanya yargı teşkilatındaki önemli görev değişikliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.