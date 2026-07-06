Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya genelinde şebeke bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. İlçenin hem merkez hem de kırsal mahallelerini kapsayan çalışmalar nedeniyle vatandaşların belirtilen saatler arasında gerekli tedbirleri almaları istendi.

Oba Mahallesi'nde 8 saatlik kesinti

Oba Mahallesi'nin Medrese Caddesi, Seki Sokak, Seki ve Çarşambaoğlu bölgelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı mahallede Karakuşlar, Mevlüt Çavuşoğlu ve Uğur bölgelerinde ise 11.30-12.30 saatleri arasında bir saatlik planlı kesinti yapılacak.

Yayla ve kırsal mahallelerde gün boyu elektrik kesintisi

09.30-16.30 saatleri arasında Beyreli, Fakırcalı, Mahmutlar Cindi Yaylası, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı ve Şıhlar mahalleleri ile bu mahallelere bağlı yayla bölgelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Beyreli Yaylası, Fakırcalı'nın Aksu, Demirçayırı, Sarıpınar ve Solaklı bölgeleri, Mahmutlar Cindi Yaylası, Yaylakonak Avla Yaylası, Yaylalı Yaylası, İmamlı Gödüre Yaylası ile Şıhlar Mahallesi'nin çeşitli noktaları kesintiden etkilenecek.

Yeniköy Mahallesi'nin birçok noktasında çalışma

Yeniköy Mahallesi'nde 09.00-16.00 saatleri arasında farklı bölgelerde planlı bakım çalışmaları yapılacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Köyiçi Mevkii, Köyyeri, İnö, Aşağı Karagedik, Yukarı Karagedik, Dipçik, Saçkesen ve Çenger mevkileri yer alıyor.

Güney ve Çamlıca'da da elektrik kesilecek

Güney Mahallesi Merkez Mevkii'nde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Çamlıca Mahallesi ile Kocaveliler Çamlıca bölgesinde ise aynı saatlerde yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmalardan Dereköy, Köseli Akdüşlü, Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak çevresi etkilenecek.

Merkez mahallelerde kısa süreli kesintiler

İlçenin merkez mahallelerinde de farklı saatlerde kısa süreli planlı kesintiler uygulanacak.

Çıplaklı Mahallesi: 08.30-09.30 ve 09.30-10.30

08.30-09.30 ve 09.30-10.30 Cikcilli Mahallesi: 10.30-11.30

10.30-11.30 Oba Mahallesi (ikinci çalışma): 11.30-12.30

11.30-12.30 Tosmur Mahallesi: 13.30-14.30

Kesintiden etkilenecek mahalleler

7 Temmuz Salı günü planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı mahalleler şöyle:

Oba

Çıplaklı

Cikcilli

Tosmur

Güney

Yeniköy

Çamlıca

Beyreli

Fakırcalı

Mahmutlar (Cindi Yaylası)

Yaylakonak

Yaylalı

İmamlı

Şıhlar

Kocaveliler Çamlıca

AEDAŞ, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha erken verilebileceğini, ancak çalışma süresince vatandaşların planlı kesintileri dikkate alarak günlük programlarını buna göre yapmalarının faydalı olacağını bildirdi.