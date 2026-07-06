Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni aidat tarifeleri yürürlüğe girdi. Bankaların kredi kartı yıllık üyelik ücretlerine yaptığı zamlar hesap özetlerine yansımaya başlarken, özellikle üst segment kartlarda dikkat çeken artışlar yaşandı.

Ortalama artış yüzde 60 seviyesinde

Yeni tarifelere göre kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinde ortalama yüzde 60'a varan artışlar görüldü. Uygulanan ücretler; kartın sunduğu avantajlara, limitine ve bankaların fiyat politikalarına göre değişiklik gösteriyor.

Özellikle havalimanı salonu kullanımı, seyahat ayrıcalıkları, ek puan kampanyaları ve concierge hizmetleri sunan premium kredi kartlarında yıllık aidatlar binlerce liraya kadar çıktı.

Aidatsız kredi kartı talep edilebiliyor

Mevcut düzenlemeler kapsamında bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı seçeneği de sunmak zorunda.

Yıllık aidat ödemek istemeyen kullanıcılar, bankalarına başvurarak mevcut kartlarını aidatsız bir kredi kartıyla değiştirilmesini talep edebiliyor.

Önce bankayla görüşülmesi öneriliyor

Uzmanlar, kredi kartı ekstresinde yıllık üyelik ücreti gören tüketicilerin öncelikle bankalarıyla iletişime geçmesini tavsiye ediyor.

pusnet.com'da yer alan bilgilere göre, bazı bankalar müşteri memnuniyetini korumak amacıyla belirli harcama sözü verilmesi, otomatik ödeme talimatı oluşturulması veya kampanya şartlarının yerine getirilmesi karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret tutarında bonus, puan veya kart bakiyesi tanımlanabiliyor.

Anlaşma olmazsa Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor

Bankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuruda bulunabiliyor.

Başvurularda kredi kartı aidatının yer aldığı hesap özeti ve ilgili belgeler inceleniyor. Hakem heyeti, sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğu kanaatine varması halinde yıllık kart ücretinin iadesine karar verebiliyor.

Kart sahipleri tarifeleri kontrol etmeli

Uzmanlar, kredi kartı kullanıcılarının her yıl güncellenen ücret tarifelerini dikkatle incelemesini, aidat tahsil edilmesi halinde önce bankalarıyla iletişime geçmesini ve gerektiğinde yasal başvuru haklarını kullanmasını öneriyor. Aidatsız kart seçeneği ise yıllık üyelik ücreti ödemek istemeyen tüketiciler için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.