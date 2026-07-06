ASAT tarafından alınan kararla, Antalya genelinde ve Alanya dahil tüm ilçelerde içme suyu fiyatlarında güncellemeye gidildi. Önceki ayın üretici ve tüketici fiyat endekslerinin ortalaması baz alınarak su birim fiyatlarına yüzde 2,230 oranında artış yapıldı. Yeni tarife, abonelerin bu ayki faturalarına doğrudan yansıyacak.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, mesken aboneleri için belirlenen insani su kullanım hakkı kapsamındaki 1-5 metreküp arası tüketim bedeli 16 lira 64 kuruşa yükseldi.

YENİ SU TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Evlerde en yoğun kullanım aralığı olan 1-20 metreküp arası suyun birim fiyatı 34 lira olarak güncellendi. Tüketimin artması durumunda, 21-40 metreküp arası kullanımlar 83 lira 76 kuruş, 40 metreküpü aşan kullanımlar ise 119 lira 66 kuruş üzerinden faturalandırılacak. Ticarethane ve inşaat aboneliklerinde ise 1-10 metreküp arası ilk kademe birim fiyatı 34 lira oldu.

KIRSAL MAHALLELERDE İNDİRİM BİTTİ Mİ?

Antalya'da 6360 sayılı yasa ile köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde uzun süredir uygulanan indirimli geçiş süreci de tamamlandı. İlgili mevzuatta belirlenen sürenin 31 Aralık 2025 itibarıyla sona ermesiyle birlikte indirimli tarife uygulaması sonlandırıldı. Bu güncellemeyle birlikte, Alanya'nın kırsal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ile ilçe merkezinde yaşayanların ödeyeceği su tüketim birim fiyatı eşitlenmiş oldu.

KİMLER İNDİRİMLİ SU KULLANABİLECEK?

ASAT'ın yeni dönem duyurusunda sosyal destek muafiyetleri korunmaya devam etti. Düzenlemeye göre, şehit yakınları ve gazilerin mesken tarifelerinde yüzde 90 indirim uygulanacak. Engelli vatandaşlar yüzde 40, amatör sporcular ise yüzde 50 oranındaki indirim hakkından yararlanmayı sürdürecek.