ALANYA'nın gözde eğlence ve gastronomi duraklarından Pasha Et ve Balık Restoran, hafta sonu akşamlarında canlı müzik tutkunlarını başarılı sanatçı Güvenç ile buluşturmaya devam ediyor. Muhteşem Alanya Kalesi ve Akdeniz manzarası eşliğinde sahne alan sanatçı, güçlü yorumu ve geniş repertuarıyla misafirlerine unutulmaz müzik dolu geceler yaşatıyor.

Gerçek adı Tarkan Güvenç olan deneyimli sanatçı, her cuma ve cumartesi akşamı saat 20.30'dan itibaren Pasha Et ve Balık Restoran sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Kendine has yorumu ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Güvenç, hazırladığı özel "Turkabesk" repertuarıyla Türk sanat müziği, alaturka ve arabeskin sevilen eserlerini modern dokunuşlarla yorumlayarak dinleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Lezzet ve Müziğin Buluşma Noktası

Sadece mutfağıyla değil, düzenlediği kaliteli organizasyonlarla da adından söz ettiren Pasha Et ve Balık Restoran, canlı müzik keyfini zengin menüsüyle bir araya getiriyor. Deniz ürünlerinden seçkin et lezzetlerine kadar geniş menü seçenekleri sunan mekân, eşsiz atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir akşam vadediyor.

Alanya Kalesi Manzarasında Unutulmaz Geceler

Alanya Kalesi'nin büyüleyici silueti ve Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde sahne alan Güvenç, hareketli parçalarla eğlencenin temposunu yükseltirken, duygu yüklü eserlerle de konuklara nostalji dolu anlar yaşatıyor. Gece boyunca salondaki misafirlerin şarkılara hep birlikte eşlik etmesi ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Hafta Sonunun Vazgeçilmez Adresi

Yaz sezonunda Alanya'nın en çok tercih edilen eğlence mekânlarından biri olmayı sürdüren Pasha Et ve Balık Restoran, kaliteli hizmet anlayışı, sıcak atmosferi ve canlı müzik performanslarıyla hem Alanyalıların hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Hafta sonunu keyifli bir akşam yemeği ve kaliteli canlı müzik eşliğinde geçirmek isteyenler için Pasha Et ve Balık Restoran, Güvenç'in sahnesiyle yaz akşamlarına müzik ve eğlence katmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)