Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim değerinde tarihi bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Dünya Bankası tarafından yayımlanan 2025

Tarımsal Hasıla Raporu'na göre, ülkenin tarımsal hasılası tarihte ilk defa 80 milyar dolar sınırını geçerek 83,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Sosyal medya üzerinden resmi verileri paylaşan Bakan Yumaklı, elde edilen sonucun Türkiye'yi Avrupa kıtasında zirveye taşıdığını aktardı. Küresel ölçekte ise Türkiye, dünyanın en büyük yedinci tarım ekonomisi konumunu sağlamlaştırdı. Açıklamada, tarım sektöründeki üreticilere, çiftçilere ve ihracatçılara teşekkür edildi.

HASILADA YILLARA GÖRE NASIL BİR ARTIŞ YAŞANDI?

Dünya Bankası raporunun detaylarına bakıldığında, tarımsal hasılanın son yirmi yıldaki ivmesi dikkat çekiyor. 2002 yılında 24,5 milyar dolar ile dünyada 12'nci sırada bulunan Türkiye, 2023 yılında bu rakamı 72,9 milyar dolara taşıyarak 8'inci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 79,1 milyar dolarla 7'nci sıraya çıkan hasıla, 2025 yılı itibarıyla 83,2 milyar dolar seviyesini görerek aynı sıradaki yerini korudu.

BAKANLIKTAN ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Yumaklı değerlendirmesinde, toprağa hayat veren çiftçilerin ve tarıma dayalı sanayicilerin bu başarıdaki payına vurgu yaptı. Anadolu'nun bereketinin ülke ekonomisine güç katmaya devam edeceğini belirten Yumaklı, elde edilen rakamların tarımsal üretim kapasitesinin geldiği istikrarlı noktayı gösterdiğini ifade etti.