ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından ülkeyi terk eden 68 yaşındaki ünlü sunucu Ellen DeGeneres, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde emlak krizi yaşıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Beckham ailesi ve Jeremy Clarkson gibi ünlülerin de yaşadığı bölgeden 22 milyon sterline kır evi alan sunucunun arazisi, Thames nehrinin bir kolu olan Windrush'ın taşması sonucu sular altında kaldı.

Yaşanan sel felaketinin ardından mülkü elden çıkarmak isteyen DeGeneres, satış sürecini beklemeden aynı bölgeden 37 milyon sterline daha yüksek konumlu ikinci bir malikane satın aldı. Ancak ilk evi su baskını riski nedeniyle kimse almak istemedi. Ciddi bir maddi kayıpla karşı karşıya kalan ünlü sunucu ve eşi, beklenmedik bir adım atarak planlarını değiştirdi.

İKİNCİ MALİKANE ZARARINA SATILDI

Satışa çıkarılan ilk kır evine alıcı çıkmaması üzerine çift, yeni aldıkları ikinci evi elden çıkarmaya karar verdi. 37 milyon sterline alınan ikinci malikane, milyarder varis Magnus Rausing'e 35.5 milyon sterline satıldı. Cotswolds'ta faaliyet gösteren bir emlak uzmanının aktardığına göre, damga vergisi ve taşınma masrafları da eklendiğinde ünlü sunucu bu kısa süreli yer değiştirmeden önemli ölçüde zarar etti.

COTSWOLDS BÖLGESİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

İngiltere'nin güneybatısında yer alan Cotswolds, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle dünya çapındaki milyarderlerin sığınağı olarak biliniyor. Ancak bölgeden geçen nehir kollarının kış aylarında taşıdığı taşkın riski, yüksek bütçeli emlak yatırımlarında zaman zaman ciddi değer kayıplarına yol açabiliyor.

Yaşanan emlak çıkmazının ardından DeGeneres ve eşi, satamadıkları 22 milyon sterlinlik ilk evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Çiftin, evin ana yapısının su baskınından etkilenmediğini ve sadece arazinin sular altında kalmasını kırsal yaşamın bir bedeli olarak kabul ettikleri ifade edildi.