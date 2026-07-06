Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük turizm merkezlerindeki yüksek konaklama maliyetlerinin yerli turisti yurt dışı alternatiflerine yönlendirdiğini açıkladı. Palandöken, büyük otellerde vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması ve fiyatlandırmanın yerel para birimine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Yabancı turistlerin tur paketleri aracılığıyla Türkiye'de neredeyse bedavaya yakın rakamlarla tatil yapabildiğine dikkat çeken TESK

Başkanı, yerli turistin aynı imkanlardan faydalanamamasını eleştirdi. Gidiş geliş maliyetlerinin hem hava hem de kara yollarında ciddi şekilde artmasıyla vatandaşların tatilden uzaklaştığı veya daha ucuza yiyip içebildiklerini belirttikleri Avrupa ülkelerine yöneldiği vurgulandı.

BEKLENEN TURİZM GELİRİ NE KADAR?

Turizm sektörünü "dumansız baca" olarak nitelendiren ve onlarca fabrikanın kazancına eşdeğer bir getiri sağladığını hatırlatan Palandöken, sektörden beklentilerin yüksek olduğunu aktardı. Geçen yıl 65 milyar lira gelir getiren turizmden, bu yıl 68 ila 70 milyar dolar bandında bir gelir beklendiği ifade edildi. Ancak yerli turistin yurt dışına yönelmesiyle, ülke içinde kalması istenen dövizin bir kısmının diğer ülkelere transfer olduğu uyarısı yapıldı.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ ESNAFI NASIL ETKİLİYOR?

Yabancı turistlerin havalimanından doğrudan otellere transfer edildiği ve çoğunlukla tesis dışına çıkmadığı "her şey dahil" konsepti, turizm gelirlerinin yerel ekonomiye yansımasını sınırlandırıyor. Turistlerin tarihi mekanları gezmek veya yöresel ürünler almak yerine sadece otel içinde vakit geçirmesi, Türkiye'nin tanıtımına destek veren esnafın ticari döngüye tam olarak dahil olamamasına yol açıyor.

Deneyimli bir turizm bakanı olduğuna dikkat çekerek çözüm çağrısında bulunan Palandöken, iç turizmin canlandırılması adına acil bir planlama yapılması gerektiğini duyurdu. Fiyat uçurumlarının giderilmemesi ve yerli misafirlerin uygun fiyatlarla ağırlanmasına yönelik adımlar atılmaması halinde, vatandaşların kendi ülkelerindeki doğal güzelliklerden mahrum kalmaya devam edeceği belirtildi.