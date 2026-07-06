2026 SEZONUNDA düzenlenen Alanya Grand Slam, Aydın Grand Slam ve uluslararası Kızılkule Cup organizasyonlarını zirvede tamamlayan Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova, elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekmişti. Alanya Belediyespor forması giyen ikili, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kulübü en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Başarılı sporcular, bu hafta sonu Sinop'ta devam eden Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Etabı'nda da etkili performanslarını sürdürüyor. Grup ve eleme maçlarını başarıyla geçen Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova, yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Alanya Belediyespor'un kadın plaj voleybolundaki hedefi ise yalnızca sportif başarılarla sınırlı değil. Kulüp, kadın sporcuların gelişimini destekleyen, ulusal ve uluslararası başarıları hedefleyen sürdürülebilir bir spor modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu vizyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Anna Değirmenci'nin bir çocuk annesi olmasına rağmen üst düzey spor kariyerini başarıyla sürdürmesi de kulübün kadın sporculara yönelik destek anlayışının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Alanya Belediyespor, kadınların hem spor kariyerlerini hem de sosyal yaşamlarını destekleyen yaklaşımıyla örnek bir kulüp olmayı hedeflerken, yeni transferleriyle kadın plaj voleybolunda başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi