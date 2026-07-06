Alanya’nın Kızlar pınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda. İddiaya göre, S.K.’ dan 5 milyon TL alacağı olan H.K. (42), borçlusunun işyeri önüne giderek parasını istedi. Bu sırada borçlu S.K. ve yanında çalışan H.T., alacaklı H.K.' ye saldırdı. Yaşanan arbede üzerine H.K, yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile bir el ateş etti. Kurşunun hedefi olan H.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden yunus ekipleri, silahı kullanan şüpheli H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı H.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen B.K. ve H.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden B.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen H.K. ise, "Silahla Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.