Türkiye'nin en büyük yaş meyve sebze merkezlerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, yarım asırlık bir firmanın konkordato talep ettiği bildirildi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, tarım, turizm ve inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketin bu adımı, üretici ve komisyoncular arasında tedirginliğe yol açtı.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Vural Şahin'in, piyasada son 45 gün içinde 3 milyar liralık bir kaynağın tahsil edilemediği yönündeki iddialarının ardından gelen bu gelişme, sektördeki finansman krizini gözler önüne serdi. Günlük ortalama 3 bin ton ürünün işlendiği ve 64 ülkeye ihracat yapılan hal kompleksinde, firmaların nakit döngüsünü sağlamakta zorlandığı ifade ediliyor.

BORÇ YÜKÜ 5 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Konkordato sürecine giren ve hal içerisinde birden fazla dükkanı bulunan şirketin, aynı zamanda 500 dönümü aşkın serada üretim yaptığı öğrenildi. İddialara göre, çok sektörlü yapısıyla bilinen firmanın piyasaya yaklaşık 1 milyar lira, bankalara ise 2 ila 3 milyar lira olmak üzere toplamda 4 ile 5 milyar lira arasında borcu bulunuyor.

SEKTÖRDEKİ NAKİT DARBOĞAZI ÜRETİCİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, yüksek kredi faizlerinin ve nakit darlığının işletmeleri ayakta kalmakta zorladığını açıkladı. Akcan, piyasada para akışının durma noktasına geldiğini belirterek, mevcut tabloda birçok firmanın darboğaza girdiğini vurguladı.

Antalya merkezli bu finansal daralmanın, tarımsal üretimin yoğun olduğu Alanya ve çevre ilçelerdeki tedarik zincirlerine ile üretici ödemelerine olası yansımaları, sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek maliyetler altında üretim yapan çiftçiler için büyük ölçekli alıcıların yaşadığı ekonomik sıkıntılar, ürün bedellerinin tahsilat sürecinde belirsizlikler barındırıyor.